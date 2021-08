Esporte Paralimpíadas: atleta goiana estreia com derrota no tênis de mesa Lethicia Rodrigues perdeu para a norueguesa Aida Dahlen na 1ª rodada da fase de classificação, e terá que vencer na sexta-feira (27) para avançar

Lethicia Rodrigues estreou nas Paralimpíadas de Tóquio-2020 com derrota na 1ª rodada da fase de classificação do tênis de mesa. A goiana de 19 anos perdeu de 3 a 0 para a norueguesa Aida Dahlen, no duelo com duração de 22 minutos. Os jogos de tênis de mesa são de melhor de cinco games, mas a norueguesa abriu 3 a 0 e encerrou a partida. As parciais foram de 11x6,...