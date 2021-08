Esporte Paralimpíadas: arqueira goiana é eliminada nas oitavas de final Jane Karla também já tinha saído da disputa de duplas mistas

A goiana Jane Karla foi eliminada do torneio feminino de tiro com arco das Paralimpíadas de Tóquio neste domingo (29). A atleta caiu nas oitavas de final da classe open, no composto individual, ao ser derrotada pela italiana Eleonora Sarti por 146 a 140. No sábado (28), Jane Karla e Andrey Muniz, atleta paranaense, mas que mora em Goiânia, foram eliminados, , por ...