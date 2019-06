Esporte Paraguaio vê seleção guarani em renovação às eliminatórias

Atacante do Atlético, o paraguaio Héctor Ariel Bustamante chegou a ser chamado à seleção sub-23 daquele país. À distância, enquanto disputa a Série B, acompanha a preparação do Paraguai para a Copa América. Para Bustamante, os conterrâneos usarão o torneio como etapa de preparação para as Eliminatórias para a Copa de 2020. “A seleção atual está sendo preparada p...