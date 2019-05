Esporte Paraguaio pode ser titular no Dragão pela primeira vez Se Bustamante for confirmado, jogará ao lado de Pedro Raul e Mike

Contratado para reforçar o Atlético na Série B, o atacante paraguaio Héctor Bustamante, de 24 anos, pode ser a principal novidade do Dragão no jogo de domingo, às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, diante do Vitória. Desde a chegada ao clube, há pouco mais de um mês, Bustamante disputou os quatro jogos da equipe atleticana na Série B, mas sempre entrando no segundo t...