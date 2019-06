Esporte Paraguai abre 2 a 0, mas cede empate ao Catar pela Copa América

Os enormes clarões nas arquibancadas lembraram um jogo de Campeonato Carioca, mas nem por isso Paraguai e Catar deixaram de fazer uma boa partida no Maracanã. Após abrir 2 a 0, a seleção paraguaia vacilou e cedeu o empate em uma partida que teve quatro gols, pela primeira rodada do Grupo B. Goleiro do Paraguai e do Botafogo, Gatito Fernández foi um dos personagens da p...