Esporte Parabadminton e parataekwondo estreiam nos Jogos Paralímpicos de Tóquio Quatro brasileiros estarão na disputa por medalhas nas modalidades, um no parabadminton e três no parataekwondo

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio terão duas modalidades estreantes. Quatro representantes brasileiros estarão na disputa por medalhas: um no parabadminton e três no parataekwondo. Pelo fato de os esportes serem novos no programa paralímpico, os primeiros brasileiros na disputa já farão história ao entrar no tatame. No entanto, todos estão motivados em busca do lugar m...