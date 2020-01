Esporte Para zagueiro, goleada no clássico tem de ser aprendizado para Goiânia Galo buscará a primeira vitória no Goianão nesta quarta-feira (29), diante da Aparecidense

Após o clássico contra o Atlético, em que o Goiânia foi goleado por 5 a 0, domingo (26), os jogadores do time alvinegro deixaram cabisbaixos o vestiário do Estádio Olímpico. O placar expõe não algum tipo de problema interno, no elenco, mas os erros de gestão e problemas administrativos do clube que atrapalharam a pré-temporada do Galo. Até agora, o time não venceu no O...