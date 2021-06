Esporte Para voltar a vencer, Vila Nova terá de quebrar tabu Time colorado visita o Avaí, em Santa Catarina, onde nunca venceu o Leão - o retrospecto é de dez jogos, com nove derrotas e um empate

Em compromisso válido pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro, o Vila Nova terá a chance de voltar a vencer na temporada e de quebra encerrar com longo jejum contra o Avaí. Jogando na casa do adversário catarinense, o time colorado nunca saiu vencedor de campo e terá uma nova oportunidade no próximo domingo, a partir das 20h30.O histórico de confrontos na Ressacada é de de...