Esporte Para voltar a vencer, Vila Nova dá ênfase a treinos para ataque Técnico Bolívar espera que time consiga converter chances criadas em gols

Após dois jogos sob o comando do técnico de Bolívar, o Vila Nova encara o Jaraguá, fora de casa, em busca de voltar a balançar as redes. Com o segundo pior ataque da competição, o time colorado quer fazer as pazes com o gol para afastar o risco de ficar fora das quartas de final do Campeonato Goiano. "Não conseguimos concretizar em gols as oportunidades que tivemo...