Esporte Para virar contra Inter, Atlético-GO tem exemplos em sua história na Copa do Brasil Relembre as viradas do Dragão em suas participações na competição mata-mata

Se as chances rubro-negras parecem diminutas, há exemplos do próprio Atlético-GO em que o time pode se inspirar na Copa do Brasil. Ao longo de 14 participações na principal competição em modelo de mata-mata do futebol brasileiro, o clube rubro-negro conseguiu reverter desvantagem de derrota por um gol de diferença em quatro oportunidades. Na adversidade, o Atlético ...