Esporte Para Tite, lembranças não entram em campo no Mineirão

Se o Brasil joga uma semifinal no Mineirão é inevitável ter como lembrança o 7 a 1 para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014. No discurso, a seleção brasileira tenta colocar essa recordação como uma página virada e prioriza avaliar o momento vivido por Brasil e Argentina, além do peso do clássico para as duas seleções. O argumento é sobre qual é o ponto de vista que se...