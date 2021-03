Esporte Para Taffarel, faltou chance de redenção a Barbosa em uma nova Copa No Mundial de 1950, Barbosa estava com 30 anos. Ele chegou atuar pela equipe nacional em 1953, mas viu a chance de jogar a Copa no ano seguinte encerrada ao ter a perna quebrada em uma dividida com Zezinho, do Botafogo

Goleiro em três Copas do Mundo, Taffarel, 54, acredita que faltou a Barbosa, marcado pelo Maracanazo, em 1950, e cujo nascimento completa 100 anos neste sábado (27), a oportunidade de jogar outros Mundiais pela seleção brasileira. O gaúcho de Santa Rosa trabalha atualmente como treinador de goleiros do time nacional e já foi do inferno ao céu com a camisa canari...