Esporte Para técnico do Atlético-GO, importante é abrir 3ª fase com vitória Partida de ida é em Goiânia, no Estádio Olímpico, onde o Dragão já conseguiu goleadas na temporada

O Atlético-GO inicia a 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), recebendo o São José-RS, no Estádio Olímpico. Para o jogo que começa às 21h30, o técnico do Dragão, Eduardo Souza, vê como essencial conquistar a vitória em casa para, depois, na próxima semana, usar a vantagem adquirida para garantir a classificação em Porto Alegre. A proposta atleticana será m...