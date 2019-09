Esporte Para se manter na Série B, Vila Nova se inspira em arrancadas Lutas contra o rebaixamento na história da competição nacional, ajudam o Tigre a se motivar na disputa contra queda em 2019

O momento do Vila Nova ainda é de manter os pés no chão e não deixar que metas que dificilmente serão alcançadas atrapalhem a equipe no objetivo de permanecer na Série B. O Tigre, depois de vencer a Ponte Preta, busca a construção de uma sequência de vitórias para ficar mais próximo do objetivo de alcançar a pontuação necessária, que vai garantir o clube colorado na 2ª ...