Esporte Para se ambientar, Goianésia quer treinar em Goiânia antes da final do Estadual Azulão do Vale enfrenta o Atlético-GO no sábado (27), às 16h30, no Accioly

Finalista do Campeonato Goiano de 2020, o Goianésia se prepara à decisão inédita para o clube, que será disputada sábado (27), em Goiânia, no Estádio Antônio Accioly. A comissão técnica terá à disposição o atacante Vanilson, de 30 anos e ausente na vitória (3 a 1) do Azulão do Vale sobre o Jaraguá, na quinta-feira (18), na casa do adversário.Vanilson é o artilheiro do clube na tempora...