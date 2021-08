Esporte Para Sampaoli, chegada de Messi 'aumentará diferenças no campeonato' O elenco do PSG que, além de Messi, tem outras estrelas do futebol, como Neymar, Mbappé e Sergio Ramos, tem aumentado as expectativas por atuações em alto nível

Jorge Sampaoli parece ter mudado de ideia quanto a contratação de Messi pelo PSG. O treinador do Olympique de Marselha acredita que o craque argentino, aliado ao poder financeiro do clube de Paris, pode "acentuar as diferenças entre times no Campeonato Francês". "É bom que o Leo esteja aqui porque a Ligue 1 vai ser hierárquica, todo mundo vai assistir a Liga France...