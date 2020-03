Esporte Para resolver questões particulares, Jean não será relacionado pelo Atlético-GO na Copa do Brasil Assessoria rubro-negra informa que goleiro será liberado para resolver questões pessoais. Lucas Pereira ficará como opção contra o Santa Cruz

O goleiro Jean, que tem sido relacionado para os jogos do Atlético, não vai ficar no banco de reservas, nesta quarta (4), diante do Santa Cruz, no Estádio Olimpico, a partir das 21h30. A assessoria de imprensa atleticana informou apenas que o atleta será liberado, na tarde de quarta, para resolver questões pessoais - o clube não não informou se o goleiro foi li...