Esporte Para primeiro-ministro japonês, Jogos de Tóquio precisam de uma vacina contra o coronavírus Em 24 de março, a Olimpíada foi adiada para 2021 e será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto

O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou, nesta segunda-feira (25), que os Jogos Olímpicos de Tóquio, ano que vem, precisam ser disputados de forma "ideal" e com a necessidade de uma vacina contra o coronavírus. O desejo de Abe foi relatado durante entrevista coletiva na capital japonesa, que teve como tema também o fim do estado de emergência no país, que estava...