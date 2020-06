Esporte Para presidente, momento da pandemia e eficácia de testes explicam número de positivos no Goiás Clube tem oito pessoas infectadas pelo novo coronavírus e todas ficarão em quarentena em casa, sob supervisão, por pelo menos sete dias

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, relaciona o número de casos positivos para o novo coronavírus no grupo de trabalho do clube que vai voltar aos treinos ao momento da pandemia e à eficácia dos testes que o time esmeraldino utilizou. O alviverde divulgou, nesta quinta-feira (4), que oito pessoas testaram positivo para a Covid-19 entre as 60 pessoas testadas - três seriam jogadores. O clube disse que vai pedir que os ...