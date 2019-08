Esporte Para próximo desafio do Atlético, legião paranaense volta a Curitiba Técnico do Dragão reencontra clube em que fez bom trabalho. Próximo desafio é contra o Paraná, fora

O Atlético finaliza nesta segunda-feira (19) a preparação para o jogo desta terça-feira (20), às 20h30, diante do Paraná, no Estádio Durival de Brito. O Dragão fechou a 16ª rodada no grupo dos quatro melhores (G4), em 3º lugar (28 pontos) e, em Curitiba, deseja manter a posição para terminar o 1º turno da Série B - depois, enfrentará Brasil (em casa) e Sport (fora). ...