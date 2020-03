Esporte ‘Para o presidente é fácil falar’, diz 1º atleta brasileiro infectado Primeiro brasileiro a contrair o novo coronavírus, jogador do Elche fala sobre sintomas que sentiu e como está a Espanha

O atacante Jonathas Cristian de Jesus, de 31 anos, voltou em janeiro deste ano ao Elche, time da 2ª Divisão da Espanha, motivado a reviver os melhores dias da carreira. Em 2015, pelo mesmo clube, ele terminou a temporada da La Liga com 8 assistências e 14 gols, um a menos do que o francês Karim Benzema, do Real Madrid, e dois atrás do uruguaio Luis Suárez, do Barcelona...