Para o Goiás, ano já começa com maratona de jogos

O Goiás inicia, nesta semana, a temporada 2020. Terá, logo de cara, uma sequência intensa, com oito partidas em 25 dias, uma a cada três dias em média, por três competições diferentes. Além do início do Campeonato Goiano, a equipe esmeraldina irá estrear na Copa Sul-Americana e disputar a 1ª fase da Copa do Brasil nos primeiros desafios do ano.O clube esmeraldino estreia na tempo...