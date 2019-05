Esporte Para meia do Goiás, equipe poderia ter saído com empate diante do São Paulo Giovanni Augusto exaltou o espírito de luta da equipe esmeraldina na partida no Serra Dourada e elogiou torcida

Após a primeira derrota da equipe nesta Série A do Campeonato Brasileiro, o meia Giovanni Augusto deixou o Serra Dourada com a impressão de que o desfecho da partida poderia ter sido diferente. O meio-campista exaltou o espírito de luta do Goiás na partida. O time esmeraldino foi derrotado por 2 a 1, pelo São Paulo, com Serra Dourada cheio. Giovanni Augusto acredi...