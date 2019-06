Esporte Para lidar com tantos xarás esmeraldinos, só com apelidos Quatro “Yagos” e três “Geovanes” garantem as brincadeiras no dia a dia do elenco esmeraldino. Confusão diminui para jogadores com nomes compostos

Quem não é torcedor ou não acompanha o dia a dia do Goiás de perto, pode se confundir ao analisar o elenco desta temporada. O motivo? O time caprichou na garimpagem de atletas com o mesmo nome na pronúncia, mas diferentes na escrita. A confusão é realidade para quem está do lado de fora e mais ainda para quem faz parte do grupo. No total, são sete jogadores compartilhando ...