Esporte Para Jurgen Klopp, Liverpool ser campeão do mundo é algo 'sensacional' Para o alemão, pouco importa falta de brilho na partida. Klopp elogiou o Flamengo e ressaltou a importância da taça para a equipe inglesa

Jurgen Klopp reconheceu que o Liverpool não fez uma partida brilhante na final do Mundial da Clubes da Fifa, neste sábado, mas para o alemão isso importa pouco agora que o time está com a taça nas mãos. Embora os europeus não deem ao torneio a mesma importância que dão os sul-americanos, o treinador do time inglês parecia radiante com a conquista. Na entrevista ...