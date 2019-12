Esporte Para Jorge Jesus, 'Brasileirão tem que ser vendido de outra maneira para fora' Treinador elogia nível da competição e diz que Brasileiro está entre os melhores campeonatos em que já trabalhou

À frente do Flamengo desde o meio deste ano, o técnico português Jorge Jesus fez uma cobrança. Para ele, o Campeonato Brasileiro "tem que ser vendido de outra maneira para fora" do País. O treinador elogiou o nível da competição nacional, que neste ano foi conquistada pelo clube rubro-negro. Jorge Jesus está em sua primeira experiência no Brasil. Aos 65 anos, el...