Esporte Para He-Man, time atual do Goiás é melhor do que o vice da Sul-Americana em 2010 Atacante Rafael Moura foi artilheiro da competição continental há dez anos, ao marcar oito gols. Alviverde volta ao torneio a partir desta terça-feira (11), quando estreia contra o Sol de América-PAR

Principal nome na campanha do vice-campeonato do Goiás na Copa Sul-Americana de 2010, o atacante Rafael Moura, hoje com 36 anos, disputará a competição continental mais uma vez pelo clube esmeraldino. O experiente jogador fez comparações entre o time do passado e o atual e vê que o Goiás de 2020 possui um elenco mais forte. Rafael Moura renovou contrato com o Goiás...