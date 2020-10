Esporte Para Goiás reagir, analistas cobram paciência e regularidade Ex-jogadores apontam como Goiás pode sair da lanterna e se recuperar na luta contra o rebaixamento

A postura do Goiás diante do Botafogo, no segundo tempo, serviu de alento para a comissão técnica, que prevê evolução na sequência do Campeonato Brasileiro. Só que, na frieza dos números, o ponto somado como visitante em combinação com os demais resultados da rodada levaram o Goiás a se enfiar ainda mais no buraco da zona do rebaixamento. O clube se aproxima do fim do 1º tu...