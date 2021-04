Esporte Para Glauber Ramos, Goiás pode superar momento, apesar das limitações da equipe Após saída de Augusto César, profissional passa a ser técnico interino e será auxiliar quando clube esmeraldino contratar treinador

Depois de comandar o Goiás ao lado de Augusto César em boa parte do tempo desde novembro, Glauber Ramos agora fica sozinho à frente do clube esmeraldino. Nesta quarta-feira (14), comanda a equipe diante da Aparecidense, em jogo atrasado. O Camaleão foi algoz do alviverde em 2021: goleou no Estadual deste ano e eliminou o Goiás na edição 2020. O treinador, que se...