Esporte Para garotos da base, foco e seriedade são principais pontos do novo Vila Nova Volante Lucas Jacaré e meia João Pedro acreditam que próximo ano será de reformulação e trabalho sério no clube colorado

Dois garotos formados nas categorias de base do Vila Nova subiram para o time profissional e vão fazer parte do elenco colorado na temporada 2020. O volante Lucas Jacaré e o meia João Pedro concederam coletiva, antes do treino desta quinta-feira (26). Para eles, que já conhecem o atual treinador Ariel Mamede, o próximo ano será de trabalho e seriedade no clube. O meia João Pedr...