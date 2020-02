Esporte Para estreia na Ponte Preta, Brigatti faz mudanças para enfrentar o Vila Nova Partida será válida pela 2ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. Empate leva decisão para pênaltis

Com pouco tempo para implantar a sua filosofia de jogo, João Brigatti vai para a sua primeira decisão nesta segunda passagem como treinador da Ponte Preta. O desafio será diante do Vila Nova, pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O treinador ensaiou duas mudanças daquele time que vinha sendo dirig...