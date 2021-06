Esporte Para esquecer queda na Copa do Brasil, Vila Nova quer volta das vitórias para engrenar no Brasileiro

No momento em que vive o maior período sem vitória (seis jogos) na temporada, o Vila Nova volta aos trabalhos nesta sexta-feira (11) e inicia a preparação para enfrentar o CSA, no sábado (12), pela 3ª rodada da Série B. O objetivo do time colorado é esquecer a eliminação na Copa do Brasil e focar atenções na disputa da Segundona, única competição que resta ao time colorad...