Até agora, nenhum jogador dos clubes goianos se posicionou com opinião contrária ou a favor da retomada dos treinos presenciais. Três tópicos devem ser levados em conta, por atletas e equipes, para retomada das atividades nos clubes, de acordo com especialistas em direito esportivo consultados pelo POPULAR.

Autorização de órgãos públicos; aceitação pelos atletas, comissão técnica e sindicato de jogadores; além de orientações de segurança divulgadas pela CBF e Fifa. “Em se conjugando esses fatores, penso que o jogador estaria seguro para retomar nos aspectos de saúde, trabalho e de prática esportiva. Caso contrário, podem se negar a retornar, visto que não haveria segurança”, opinou o advogado especialista em direito esportivo, Wladimyr Camargo.

Segundo os especialistas, se o atleta se sentir desconfortável em não retomar atividades para não se expor ao risco de contrair a doença Covid-19, ele deve procurar o clube. “O melhor caminho é o diálogo. Recomendo que seja sempre realizado coletivamente. É fundamental envolver os representantes sindicais dos trabalhadores nesses acordos”, disse Wladimyr Camargo.

O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de Goiás (Sinapego) diz que ainda vai procurar jogadores e clubes para orientar sobre o melhor meio para retomada dos treinos. “Para os atletas que compreenderem que não há normas de segurança, poderemos ingressar judicialmente para fazer garantir as condições ideias. Não sendo possível até buscar a rescisão contratual por culpa do empregador”, frisou a advogada Arlete Mesquita, do Sinapego.

CBF, federações e clubes negociam para retomar o futebol em maio. “Treinar sem expor o contato físico é o começo do caminho para retomada das atividades. Com medidas de proteção devidamente claras para jogadores, excluindo qualquer risco, o atleta não terá argumento para não treinar”, pontuou o advogado Rafael Lara, especialista em direito esportivo.

“Se o clube apresentar protocolos autorizados por órgãos de saúde e que regem o futebol, os jogadores podem até se sentir mais confortáveis em voltar. Medir a temperatura, submeter a testes, cuidados com contatos físicos. O argumento para não treinar existe, mas se o clube provar que medidas para exposição estão sendo feitas, não há porque não retomar”, concluiu Rafael Lara. (Alexandre Ferrari)