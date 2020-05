Esporte Para especialista do HDT, não é momento de retomada Especialista ressalta curva crescente dos casos e reforça necessidade de testar grupos de trabalho

Dois infectologistas consultados pela reportagem do POPULAR falaram sobre protocolos de volta aos treinos dos clubes – só dois foram divulgados, por Atlético-GO e Goiás. Para o médico Boaventura Braz, do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), os itens apresentados “podem ajudar”. “Da maneira como estão colocando as informações, num primeiro olhar, estão corretos”, pont...