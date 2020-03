Esporte Para equilibrar finanças, clubes voltam a apostar nos programas de sócio-torcedor Levantamento aponta que o faturamento dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada com programas de sócios-torcedores cresceu 42% entre 2014 e 2018

No final de 2019, o Vasco saltou de 30 mil associados para mais de 140 mil em uma semana em função de uma promoção especial. Hoje, o número ultrapassa 180 mil com faturamento mensal de R$ 4 milhões. A conquista ajudou a reafirmar a importância financeira dos programas de sócios, motivando ações em vários clubes. O Fluminense anunciou no fim de janeiro um novo pro...