Esporte Para disputa da Série B, Atlético contrata artilheiro do ABC Roberto Rodrigues é o goleador do clube potiguar na temporada e será emprestado ao Dragão

O atacante Rodrigo Rodrigues, de 1,90m e 23 anos, é reforço do Atlético para a disputa da Série B. O jogador marcou 9 gols em 27 jogos pelo ABC na temporada. Ele chegou na manhã desta quinta-feira (11) ao Dragão e passa por exames médicos fora do clube. Rodrigo tem contrato com o ABC até o fim de 2020 e será emprestado ao Atlético. O clube potiguar anunciou que a ...