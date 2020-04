As mudanças nas regras do futebol anunciadas, na última terça-feira (7), pela International Board (IFAB na sigla em inglês) não foram recebidas de forma positiva pelo diretor de futebol do Vila Nova. Além de dirigente, Wagner Bueno foi goleiro do Tigre, e não vê novidades nas alterações feitas.

“Na verdade, todo ano tem alguma mudança nas regras do futebol. Às vezes, acaba confundindo a cabeça dos atletas com tantas regras. Isso acaba deixando o futebol chato”, disse o dirigente do Vila Nova.

Para o diretor de futebol, as regras impedem a diversão no futebol. Wagner Bueno acredita que ao invés de complicar, o órgão que regula as normas no esporte deveria simplificar. “O atleta, hoje, não pode comemorar um gol com a torcida que leva cartão amarelo. Poderiam simplificar o futebol, como era antigamente”, analisou o dirigente.

Apesar das críticas, Wagner Bueno espera que as mudanças recentes sirvam para trazer justiça ao futebol. Em lances de interpretação, os árbitros seguem uma cartilha para definir o que é ou não falta. “Toda mudança, esperamos que seja para o melhor do futebol. A esperança é que sempre mude para melhor. Vamos esperar. Quando começarem os campeonatos, veremos essas novas regras na prática”, finalizou Wagner Bueno.

O calendário do Vila Nova, neste restante de ano, terá apenas a Série C. No entanto, em caso de retomada dos estaduais, o que os dirigentes acham pouco provável, o Tigre terá mais uma competição para disputar.