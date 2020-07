Esporte Para correr em Goiânia, Stock Car cria protocolo para a pista Sem público, Stock Car fará etapa de abertura em Goiânia dia 26 de julho. Copa Truck é modelo

Sem público e com cerca de 20% do número de pessoas que, em geral, estão envolvidas com uma etapa, a Stock Car começará a temporada por Goiânia, no próximo dia 26. A corrida ocorre após paralisação das atividades por quatro meses e graças à autorização do governo de Goiás, por meio de decreto, para eventos esportivos sem fãs.O Estado também aprovou um protocolo de seg...