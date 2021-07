Esporte Para colunista do POPULAR, medalha do skate é realização do sonho do filho Em publicação nas redes sociais, Cileide Alves conta sonho do filho Lucas Camargo Alves, que morreu aos 18 anos vítima de um acidente de skate, de ver o esporte reconhecido. Medalhista de prata no Japão, Kelvin Hoefler publicou mensagem no depoimento feito pela jornalista

A conquista da medalha de prata do skatista Kelvin Hoefler, nas Olimpíadas de Tóquio-2020, motivou a jornalista Cileide Alves, colunista do POPULAR, a relembrar a relação de seu filho, Lucas Camargo Alves, com o esporte em uma rede social. A profissional contou que viu na conquista do brasileiro a realização do sonho que Lucas tinha. Lucas Camargo Alves morreu aos ...