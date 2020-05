A pandemia do novo coronavírus revela a fragilidade das equipes, sobretudo as que disputarão a Série D do Campeonato Brasileiro. Depois da paralisação do futebol, o São Caetano-SP desistiu de participar da competição para se preservar do desgaste econômico que atinge os times. O menor poder financeiro das equipes dos 26 estados e do Distrito Federal que participam do torneio trará consequências para edição de 2020.

A Série D começaria a ser disputada neste final de semana por 68 equipes, e o campeão seria conhecido em 22 de novembro. A pandemia trouxe incerteza para o calendário e para o nível da competição a ser disputada neste ano.

Três times goianos participarão da 4ª Divisão nacional. Crac, Goiânia e Goianésia conquistaram vagas por meio do Campeonato Goiano do ano passado. A equipe catalana vê o início da competição tão distante quanto o fim da pandemia. “Não tem condições de começar (a Série D) antes de setembro. A curva do vírus está começando agora. Nenhum time montou elenco. Ninguém está treinando”, afirmou o presidente do Crac, Roberto Silva.

Para o dirigente, o nível do torneio será comprometido por questões físicas, econômicas e logísticas. “Como contratar jogador de qualidade se não tem receita? Como fazer Série D de portões fechados? Fica difícil para o time pequeno do interior fazer jogos sem torcida. Não temos condições de manter 30 ou 35 jogadores. Não conseguiremos jogar duas vezes na semana. Ainda tem a questão de suspensão por cartão, atleta que machuca”, analisou Roberto Silva, que pretende fechar um elenco com 25 jogadores.

O Goiânia também trabalha com esse número. O clube pretende fazer mais 8 ou 10 contratações e fechar elenco com 24 a 26 atletas. A questão física preocupa o clube, já que a paralisação do futebol faz os jogadores perderem preparo físico. “Precisaremos de uma pré-temporada de 20 dias no mínimo”, ressaltou o presidente do time, Alexandre Godói.

Ao contrário do dirigente do Crac, o presidente do Goiânia acredita que a Série D poderá ter nível mais elevado em campo por conta da pandemia. Alexandre Godói faz a análise ao levar em conta a oferta de jogadores no mercado ao fim da paralisação. “Teremos um bom campeonato, de alto nível. Os clubes não poderão pagar muito, mas haverá oferta de atletas, que aceitarão salários mais em conta. Vai ser um campeonato forte”, disse o presidente do Galo.

A visão de Alexandre Godói é compartilhada por Marco Antônio Maia Júnior, presidente do Goianésia. “O salário dos jogadores vai cair. Será uma das categorias mais prejudicadas com isso. Muitos estarão desempregados. Os que forem trabalhar terão de abrir mão de 30 a 40% de seus salários para o clube dar conta”, disse o dirigente.

Os presidentes das três equipes goianas que disputarão a Série D acreditam que mais desistências surgirão. Para isso, cobram ações da CBF. Do lado do Goiânia, o pedido é por novo formato da competição a depender da quantidade de times que confirmarão participação. O Crac alega que os clubes precisarão de ajuda financeira. Para o Goianésia, o primeiro passo já foi dado.

A CBF anunciou, no início de abril, contribuição de R$ 120 mil para cada equipe da Série D, assim como outros auxílios para federações, times da Série C e de duas divisões do Brasileiro feminino. Para Marco Antônio, é um passo importante, já que “todos os times terão dificuldades de cumprir com o calendário”. “Tivemos gastos nos Estaduais, patrocinadores encerraram contratos e teremos dificuldades de fazer novos. Acredito que, com ajuda da CBF e das federações, vamos superar isso. A CBF sabe da importância de dar continuidade a esse campeonato”, acrescentou o dirigente.