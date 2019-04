Esporte Para avançar na Copa do Brasil, Vila procura novo protagonista Sem Alan Mineiro nos duelos da 3ª fase, Vila Nova terá de contar com brilho de outros jogadores

Em 2019, praticamente todas as jogadas ofensivas do Vila Nova até aqui passaram pelos pés do meia Alan Mineiro. O camisa 10 colorado continua ostentando a condição de protagonista do time, posto que ocupa desde sua chegada ao Tigre, na Série B do Brasileiro de 2017. No entanto, se sua grande fase traz entusiasmo aos torcedores vilanovenses, a ausência do jogador preo...