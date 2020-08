Esporte Para Atlético-GO e Goiás, desafio está de volta após cinco meses Dois goianos se voltam para a Copa do Brasil, competição traiçoeira e abastada, com a segunda partida de fase iniciada em março

Após mais cinco meses, os dois goianos vivos na Copa do Brasil se voltam para a competição novamente. As equipes estão em vantagem para eliminar o terceiro rival na edição 2020 do torneio tão traiçoeiro quanto abastado.O Goiás é um dos clubes com mais participações na história da Copa do Brasil. Desde 1989, o time esmeraldino disputou a competição nacional 28 vezes das...