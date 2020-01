Esporte Para analistas, Michael pode chegar na seleção brasileira Ex-jogadores acreditam que novo atacante do Flamengo possui potencial para crescimento e pode, em breve, vestir a camisa do Brasil

O momento de auge do atacante Michael coincide com o melhor momento do Flamengo nos anos 2000. O clube carioca conta com um elenco estrelado, além de ter conquistado os títulos da Copa Libertadores, da Série A do Brasileiro e do Campeonato Carioca em 2019. O casamento entre a revelação do Brasileirão e o time carioca tem tudo para dar certo, de acordo com os analista...