Esporte Para advogado de Ronaldinho Gaúcho, prisão no Paraguai é ilegal Ele alegou que o ex-jogador e seu irmão agiram "de boa fé" ao usar os documentos, sem saber que eram ilegais, pois procuravam iniciar negócios no país

Advogado de Ronaldinho Gaúcho, Sergio Queiroz disse neste domingo (8) que seu cliente e seu irmão, Assis, estão detidos de modo totalmente ilegal no Paraguai. Ele alegou que os ex-jogadores agiram "de boa fé" ao usar os documentos, sem saber que eram ilegais, pois procuravam iniciar negócios no país. O advogado também declarou que as autoridades diplomáticas do Bra...