Esporte Para acompanhar amistosos da seleção sub-17 em Goiânia, torcedor doará alimento Brasil fará dois jogos contra o Chile, na Serrinha e no Estádio Olímpico

Para acompanhar os dois amistosos da seleção brasileira sub-17 em Goiânia, na próxima semana, os torcedores precisarão doar um quilo de alimento. A equipe nacional enfrentará o Chile em duas partidas. Na quinta-feira (15/8), o Brasil enfrenta a seleção chilena no Estádio da Serrinha, do Goiás, às 16h30. No sábado (17/8), o jogo será no Estádio Olímpico, a partir...