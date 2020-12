Esporte Para última rodada da 1ª fase, Vila Nova tem disputa por posição Com período de contratações encerrado e três novidades no elenco, Tigre passa a ter mais de uma uma opção por posição

O Vila Nova passou a conviver nesta semana com disputas internas no elenco, que geram expectativa de que o clube voltará a ter atuações regulares e no mais alto nível na Série C. Em todas as posições, o Tigre tem pelo menos dois atletas brigando por vagas na formação titular. O período para inscrições na 3º Divisão foi encerrado e o clube colorado trouxe, como últimas co...