Esporte Paquetá usará a camisa 10 da seleção nos jogos contra Argentina e sul-coreanos Meio-campista do Milan vai ficar com o número que vinha sendo de Neymar

A camisa 10 da seleção brasileira será de Lucas Paquetá nos dois últimos amistosos da equipe em 2019. Nesta quarta-feira (13), a CBF divulgou a numeração do Brasil para os duelos com a Argentina, sexta, em Riad, e a Coreia do Sul, na próxima terça, em Abu Dabi. E definiu que o meio-campista do Milan vai ficar com o número que vinha sendo de Neymar. Porém, o atac...