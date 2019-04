Esporte Paquetá sofre lesão no tornozelo direito e pode desfalcar seleção na Copa América O jogador brasileiro usou muletas para deixar o estádio San Siro, em Milão, após o empate do Milan contra a Udinese

Lucas Paquetá poderá desfalcar a seleção brasileira na Copa América. Exames feitos pela comissão médica do Milan nesta quarta-feira revelaram que o meia sofreu uma torção de grau 2 no tornozelo direito durante o empate contra a Udinese por 1 a 1, na terça, pela 30.ª rodada do Campeonato Italiano. O jogador brasileiro usou muletas para deixar o estádio San Siro, e...