Esporte Paquetá agride juiz e é expulso, mas Milan bate o Bologna e assume a 5ª colocação Brasileiro foi punido com cartão amarelo e, indignado, deu um tapa na mão do árbitro Marco Di Bello, que expulsou o jogador

O Milan sofreu para confirmar o seu favoritismo atuando no estádio San Siro, onde teve o brasileiro Lucas Paquetá expulso no segundo tempo após o meio-campista chegar a dar um tapa na mão do árbitro do jogo, mas venceu o Bologna por 2 a 1, nesta segunda-feira, e se garantiu na quinta posição do Campeonato Italiano. Com o resultado obtido em casa nesta partida que...