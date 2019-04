Esporte Papa Francisco afirma que é um sacrilégio chamar Lionel Messi de Deus "Claro que sim, dá gosto (de ver Messi jogando), mas não é Deus", finalizou o pontífice

Confesso adepto de futebol e torcedor declarado do San Lorenzo, o papa Francisco expressou as suas opiniões sobre o conterrâneo Lionel Messi. Em uma entrevista a um programa de TV espanhol, o Sumo Pontífice foi direto ao ser perguntado sobre os torcedores e jornalistas que chamam o atacante do Barcelona de Deus."Em teoria é um sacrilégio, não se pode dizer. A Bíbli...